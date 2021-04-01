Потепління до +19 і трохи дощів: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні перший день квітня. Температура повітря у всіх регіонах значно піднялась.

Прогноз у всіх регіонах

Сьогодні у західних областях буде дощ. Втім температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +3+8. У північних та центральних областях буде сухо та мінлива хмарність, вдень буде +14+19, а вночі +2+8.

На сході країни синоптики прогнозують вдень +13+15, а вночі до +4. У південних областях вдень буде +12+16, а вночі +1+4.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні потеплішає до +19, вночі буде +6+8. В столиці буде сухо та без опадів.