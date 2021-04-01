Потепління до +19 і трохи дощів: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні в Україні перший день квітня. Температура повітря у всіх регіонах значно піднялась.
Прогноз у всіх регіонах
Сьогодні у західних областях буде дощ. Втім температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +3+8. У північних та центральних областях буде сухо та мінлива хмарність, вдень буде +14+19, а вночі +2+8.
На сході країни синоптики прогнозують вдень +13+15, а вночі до +4. У південних областях вдень буде +12+16, а вночі +1+4.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні потеплішає до +19, вночі буде +6+8. В столиці буде сухо та без опадів.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні принесе рекордне тепло вже 1 квітня, проте в деяких регіонах можливі дощі і навіть грози.
Нагадаємо, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла.