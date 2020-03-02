Потепление до +17, а потом дожди со снегом: прогноз погоды на первую неделю весны

Погода в Украине с 3 марта существенно улучшится, потепление до +17, а в конце недели дожди и похолодание. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз на 3 марта

Во вторник в Украине потеплеет до +15. Во всех областях, кроме Закарпатской, сухо. Температура воздуха днем на западе достигнет +11+15, а ночью +1+3. В центральных и южных областях днем +12+15, а ночью +3+6. На севере страны днем температура воздуха составит +11+13, а ночью +3+5. В восточных областях немного прохладнее, днем +9+13, а ночью +2+5.

Во вторник в Киеве переменная облачность, без осадков. Днем +12+14, а ночью +4+6.

Прогноз на 4 марта

В среду потеплеет до +17, но в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях дожди. На севере и в центре страны переменная облачность, днем +14+17, а ночью +3+6. В восточных областях днем +12+16, а ночью +2+5. Также на юге страны существенно потеплеет, до +17, а ночью +6+8.

В столице в среду переменная облачность и существенное потепление. Днем +14+16, а ночью +4+6.

Прогноз на 5 марта

В четверг погода в Украине ухудшится, во всех областях облачно, а в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкие и Винницкой областях дожди. Только в Киевской области переменная облачность. Днем на западе +7+10, а ночью +3+5. На севере днем температура воздуха составит +11+13, а ночью +3+5. В центральных областях днем +12+16, а ночью +4+6. На востоке страны днем +11+15, а ночью +3+5. А в южных областях +13+15, а ночью +5+7.

В столице в четверг переменная облачность. Днем +13+15, а ночью +3+5.

Прогноз на 6 марта

В пятницу в Украине похолодает. В западных областях пройдут дожди со снегом, а температура воздуха днем опустится до +4+6, и так же ночью. В северных областях небольшой дождь, днем +9+11, а ночью +3+5. На востоке страны дождь, днем +11+13, а ночью +3+5. На юге страны чуть теплее, днем +11+13, а ночью +4+6.

В столице в пятницу небольшой дождь, а температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +5+7.

Напомним, сегодня в Украине погода ухудшилась, в западных, Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях дожди.