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Дожди в половине областей: прогноз на сегодня

Новости » Общество     02.03.2020 - 08:00
Дожди в половине областей: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве ожидаются осадки, днем до +8

В понедельник, 2 марта, погода в Украине ухудшится в западных, а также некоторых северных и центральных областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский гідрометцетр.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в западных, Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди. На остальной территории страны будет сухо и малооблачно.

Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +10 градусов во всех областях. Ночью термометры в восточных областях опустятся до -3 градусов. В остальных областях ночная температура будет колебаться от +1 до +4 градусов.

Дожди в половине областей: прогноз на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня прогнозируют дождливую погоду. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов. Ночью термометры в Киеве покажут от +2 до +4. Ожидается южный ветер, 7-12 м/сек.

Дожди в половине областей: прогноз на сегодня

Напомним, ранее синоптики предупреждали о штормовом ветре на большинстве территории Украины. Сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. В Карпатах порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек. Объявлен желтый уровень опасности.

Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на март Солнечно, но местами с дождем: прогноз на сегодня
Новости Украины Гидрометцентр
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