Штормовой ветер и дожди: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Карпатах порывы ветра могут достичь 25-30 м/с

Погода в Украине 2 марта резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, в частности в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в Карпатах порывы ветра могут достичь 25-30 м/с.

"По данным УкрГидрометцентра, в течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По Киеву и Киевской области в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщают, что по состоянию на 6 утра на территории страны без осадков. Средняя температура воздуха на востоке -4+0, на остальной территории страны +2+4. Покрытие на дорогах государственного значения сухое.

На перевальных участках дорог без осадков, только на Абранском и Латирском идет небольшой дождь.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в западных, Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях сегодня дожди.

Кроме того, украинские синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года. Средняя месячная температура воздуха в марте составит от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составит 22-37 градусов мороза.