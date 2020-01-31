Потепление до +14 и дожди: прогноз на выходные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В южных областях прогнозируют до +11...+14

Погода в Украине на выходных, 1 и 2 февраля, ознаменуется существенным повышением температуры воздуха и дождями во всех областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 1 февраля

По данным украинских синоптиков, в субботу только в Николаевской, Луганской, Сумской и Черниговской областях будет сухо, на остальной территории прогнозируют осадки. Температура воздуха днем в центральных, северных и восточных областях будет колебаться от +3 до +6 градусов. На западе и юге завтра потеплеет до +6...+10 градусов.

Ночью на востоке возможно похолодание до -1 градуса, на севере и в центре термометры покажут от 0 до +2. В южных и западных областях ночная температура будет в пределах +1...+5 градусов.

Прогноз на 2 февраля

В воскресенье дожди охватят всю территорию страны. Температура воздуха существенно возрастет во всех областях. Так, в северных, центральных восточных и западных областях термометры покажут от +5 до +10 градусов. На юге прогнозируют потепление до +10...+14 градусов.

Ночью также ожидается потепление. Ночная температура по стране будет колебаться от +2 до +5 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 31 января в Украине из-за непогоды были обесточены более 600 населенных пунктов. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Сумской и Черниговской областях.