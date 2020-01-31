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Потепління до +14 та дощі: прогноз на вихідні

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 13:54
Потепління до +14 та дощі: прогноз на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У південних областях прогнозують до +11...+14

Погода в Україні на вихідних, 1 та 2 лютого, відзначиться суттєвим зростанням температури повітря та дощами у всіх областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 1 лютого

За даними українських синоптиків, у суботу лише у Миколаївській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях буде сухо, на решті території прогнозують опади. Температура повітря вдень у центральних, північних та східних областях коливатиметься від +3 до +6 градусів. На заході та півдні завтра потепліє до +6...+10 градусів.

Вночі на сході можливе похолодання до -1 градуса, на півночі та у центрі термометри покажуть від 0 до +2. У південних та західних областях нічна температура буде в межах +1...+5 градусів.

Потепління до +14 та дощі: прогноз на вихідні

Прогноз на 2 лютого

У неділю дощі охоплять всю території країни. Температура повітря суттєво зросте у всіх областях. Так, у північних, центральних східних та західних областях термометри покажуть від +5 до +10 градусів. На півдні прогнозують потепління до +10...+14 градусів.

Вночі також очікується потепління. Нічна температура по країні коливатиметься від +2 до +5 градусів.

Потепління до +14 та дощі: прогноз на вихідні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 31 січня в Україні через негоду знеструмлено понад 600 населених пунктів. Проблеми з електропостачанням спостерігаються у Сумській та Чернігівській областях.

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