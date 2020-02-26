Потепління до +14 та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та Чернігівській областях сьогодні дощі

Погода в Україні 26 лютого покращиться, суттєво потепліло та дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних та Чернігівській областях сьогодні дощі, вдень температура повітря підніметься до +8+14, вночі +2+5. У північних - мінлива хмарність, але без опадів, вдень +7+10, а вночі +1+4.

У центрі країни теж без дощів, вдень +9+11, а вночі +3+5. У східних областях вдень +7+10, а вночі 0-2. На півдні країни вдень потепліє від 10 до +13, а вночі +2+6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +9+11, а вночі +3+5.

Нагадаємо, вчора погода в Україні погіршилась, крім північних областей, було оголошено штормове попередження.

Декілька днів тому через негоду в Україні в деяких областях сталося часткове повалення дерев на дороги, а також зірвано дахи будників. В результаті цього загинула людина і четверо людей постраждали.