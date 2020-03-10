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Потепління до +10 та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 08:00
Потепління до +10 та сухо: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях сьогодні мінлива хмарність

Погода в Україні 10 березня покращиться, сухо, а температура повітря коливатиметься від +9 до +19. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні мінлива хмарність. Вдень у західних областях +8+13, а вночі +3+6. На півночі країни вдень +12+15, а вночі +5+7.

Потепління до +10 та сухо: прогноз погоди на сьогодні

У центральних областях вдень +11+17, а вночі +5+8, на сході вдень +13+18, а вночі +6+8. На півдні країни температура повітря вдень складе +15+18, а вночі +5+10.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +11+13, а вночі +6+8.

Потепління до +10 та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у четвер, 5 березня, у Києві оновлені ще два температурних рекорди - вдень температура піднялася до 15,3 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року на півградуса.

Також синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року.

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