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Потепління до +10 та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 10:00
Потепління до +10 та дощі: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в усіх областях потепліє

Погода в Україні 1 лютого покращиться, підніметься температура повітря до +10 та пройдуть дощі. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях буде невеликий дощ, як і по всій Україні. Вдень +6+8, а вночі +1+3. Зокрема, у Чернівецькій області температура повітря вдень досягне +8+10.

На півночі країни вдень +4+6, а вночі -1+1, у центральній частині країни вдень +4+7, а вночі -1+2. На сході - +3+5, а вночі -1-2.

Потепління до +10 та дощі: прогноз погоди на сьогодні

За даними синоптиків, у південних областях вдень +7+9, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні невеликий дощ. Вдень +4+6, а вночі -1+1.

Потепління до +10 та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Україні три дні поспіль було оголошено штормове попередження зі значним снігом та хуртовинами.

В результаті негоди були знеструмленими 602 населені пункти у двох областях. Без світла лишились у Сумській області - 440 населені пункти, а в Чернігівській - 162 населені пункти.

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