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Потеплеет, но дожди сохранятся: прогноз погоды на сегодня

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Суббота 25 сентября 2021 10:00
Потеплеет, но дожди сохранятся: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня дождливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня в Украине ожидается потепление в некоторых регионах. В то же время, в большинстве областей сохранится дождливая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В течение дня самые высокие показатели термометров будут в южных областях - там ожидается +19-21 градус днем и +9-11 ночью.

В западных областях прогнозируют +18-20 днем и +7-9 ночью.

В центре будет +13-15 градусов днем и +7-9 ночью.

На востоке страны прогнозируют +14-16 градусов в течение дня и +7-9 ночью.

В северных областях днем температура будет держаться на уровне +12-14 градусов. Ночью опустится до +8-10 градусов.

Кроме того, почти все регионы накроют дожди. Непогода обойдет только Запорожскую, Херсонскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.

Потеплеет, но дожди сохранятся: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня днем прогнозируют +13-15 градусов. Ночью температура опустится до + 8-10 градусов.

Кроме того, на территории Киева ожидаются дожди.

Потеплеет, но дожди сохранятся: прогноз погоды на сегодня

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