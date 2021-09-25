Потепліє, але дощі утримаються: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні очікується потепління у деяких регіонах. Водночас, у більшості областей утримається дощова погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Протягом дня найвищі показники термометрів будуть в південних областях - там очікується +19-21 градус вдень та +9-11 вночі.

В західних областях прогнозують +18-20 вдень та +7-9 вночі.

В центрі буде +13-15 градусів вдень і +7-9 вночі.

На сході країни прогнозують +14-16 градусів протягом дня і +7-9 вночі.

В північних областях вдень температура триматиметься на рівні +12-14 градусів. Вночі опуститься до +8-10 градусів.

Крім того, майже всі регіони накриють дощі. Негода омине тільки Запорізьку, Херсонську, Хмельницьку, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

Погода в Києві

В столиці сьогодні вдень прогнозують +13-15 градусів. Вночі температура опуститься до +8-10 градусів.

Крім того, на території Києва очікуються дощі.