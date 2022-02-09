Потеплеет до +9, но будет идти снег с дождем: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 9 февраля в Украине ожидаются дожди и снег почти на всей территории, но только ночью. При этом температура воздуха местами поднимется до +9.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Ночью в Украине, кроме большинства южных областей, дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра в южных регионах (Одесская область) составят +9 градусов днем.
Температура воздуха по данным синоптиков, составит:
- в западных областях днем + 4 + 7, ночью 0 -2 градуса;
- на севере страны +2 +5 градусов днем, а ночью -1 -3;
- в восточных областях днем от -1 до +2, ночью -1 -4 градуса;
- на юге страны +3 +6 градусов днем, а ночью 0 -2;
- в центральных областях днем +2 +5, ночью 0 -3 градуса.
Погода в Киеве
Сегодня в столице ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +3 +5 градусов, а ночью -1 +1.
Ранее стало известно, что в Украине текущая неделя начнется с мокрого снега, а завершится потеплением.