ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Потеплеет до +9, но будет идти снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 06:00
Потеплеет до +9, но будет идти снег с дождем: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине местами потеплеет до + 9 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 февраля в Украине ожидаются дожди и снег почти на всей территории, но только ночью. При этом температура воздуха местами поднимется до +9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Ночью в Украине, кроме большинства южных областей, дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра в южных регионах (Одесская область) составят +9 градусов днем.

Температура воздуха по данным синоптиков, составит:

  • в западных областях днем + 4 + 7, ночью 0 -2 градуса;
  • на севере страны +2 +5 градусов днем, а ночью -1 -3;
  • в восточных областях днем от -1 до +2, ночью -1 -4 градуса;
  • на юге страны +3 +6 градусов днем, а ночью 0 -2;
  • в центральных областях днем +2 +5, ночью 0 -3 градуса.

Потеплеет до +9, но будет идти снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +3 +5 градусов, а ночью -1 +1.

Потеплеет до +9, но будет идти снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Ранее стало известно, что в Украине текущая неделя начнется с мокрого снега, а завершится потеплением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка