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Потеплішає до +9, але йтиме сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Середа 09 лютого 2022 06:00
Потеплішає до +9, але йтиме сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні місцями потеплішає до +9 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 лютого в Україні очікуються дощі та сніг майже на всій території, але лише вночі. При цьому температура повітря подекуди підніметься до +9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра у південних регіонах (Одеська область) сягнуть +9 градусів удень.

Температура повітря, за даними синоптиків, становитиме:

  • у західних областях вдень +4 +7, вночі 0 -2 градуси;
  • на півночі країни +2 +5 градусів вдень, а вночі -1 -3;
  • у східних областях вдень від -1 до +2, вночі -1 -4 градуси;
  • на півдні країни +3 +6 градусів вдень, а вночі 0 -2;
  • у центральних областях вдень +2 +5, вночі 0 -3 градуси.

Потеплішає до +9, але йтиме сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень складатиме +3 +5 градусів, а вночі -1 +1.

Потеплішає до +9, але йтиме сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Раніше стало відомо, що в Україні поточний тиждень почнеться з мокрого снігу, а завершиться потеплінням.

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