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Потеплеет до +6, но местами будет идти снег: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 6 февраля, на всей территории Украины ожидается потепление. Местами столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

На западе страны завтра ожидается незначительный снег, в то же время температура воздуха днем поднимется до +3...+5 градусов. Ночью будет прохладно, от +1 до -1.

Небольшие снегопады ожидаются и в восточных областях. Там термометры днем покажут от +1 до +4, а ночью похолодает до -8.

На остальной территории страны осадков не прогнозируют. На севере потеплеет до +1...+4 днем, а ночью термометры покажут от -1 до -4. Похожая ситуация завтра ожидается и в центральных областях.

В южных областях завтра днем прогнозируют от +3 до +6, а ночью термометры покажут от +1 до -1 градуса.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра осадков не прогнозируют. Погода будет теплой и малооблачной. По данным синоптики, днем температура воздуха прогреется до +4 градусов, а ночью похолодает до -1.

Напомним, спасатели призвали туристов воздержаться от похода в горы на выходных.

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