Потепліє до +6, але подекуди йтиме сніг: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди в областях

На заході країни завтра очікується незначний сніг, водночас температура повітря вдень підніметься до +3...+5 градусів. Вночі буде прохолодно, від +1 до -1.

Невеликі снігопади очікуються й у східних областях. Там термометри вдень покажуть від +1 до +4, а вночі похолодає до -8.

На решті території країни опадів не прогнозують. На півночі потепліє до +1...+4 вдень, а вночі термометри покажуть від -1 до -4. Схожа ситуація завтра очікується і в центральних областях.

У південних областях завтра вдень прогнозують від +3 до +6, а вночі термометри покажуть від +1 до -1 градуса.

Прогноз погоди у Києві

У Києві завтра опадів не прогнозують. Погода буде теплою та малохмарною. За даними синоптики, вдень температура повітря прогріється до +4 градусів, а вночі похолодає до -1.