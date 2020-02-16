Потеплеет до +14 и задождит: прогноз на неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха опустится до +2 градусов

Погода в Украине на следующей неделе будет теплой и с осадками на большинстве территории. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 17 февраля

Так, неделя в стране начнется с +10...+14 в западных областях и +6...+9 в южных и центральных. На остальной территории ожидается дневная температура +3...+7 градусов. Ночью в восточных областях прогнозируют до -3...-8 градусов мороза. В остальных областях ночью температура будет колебаться от +4 до -3. Осадков не прогнозируют.

Прогноз на 18 февраля

По данным синоптиков, во вторник в западных, северных, Киевской и Житомирской областях стоит ожидать незначительных осадков. При этом температура воздуха на западе, юге и в центре будет колебаться от +7 до +11 градусов, а на севере и востоке - от +5 до +7. Ночью в восточных областях похолодает до -1...-4, на остальной территории - от +4 до -2.

Прогноз на 19 февраля

В среду погода улучшится, осадки отступят с территории Украины. Дневная температура воздуха не будет отличаться от температуры предварительных суток. Ночью термометры покажут от +2 до -1.

Прогноз на 20 февраля

В гидрометцентре прогнозируют, что в четверг осадки вернутся в западные, северные, некоторые центральные и южные области. Температура воздуха начнет спадать на западе и юге. Днем прогнозируют среднюю температуру в пределах +3...+6 градусов, ночью похолодает до -2.

Прогноз на 21 февраля

В пятницу осадки обойдут только Винницкую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. На остальной территории пройдут незначительные дожди. Днем температура будет колебаться от +2 до +6. Ночью термометры покажут от +2 до -2.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали о тумане в Киеве и Киевской области. Ожидалось ухудшение видимости на дорогах до 200 метров.