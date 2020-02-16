Потепліє до +14 та задощить: прогноз на тиждень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря опуститься до +2 градусів

Погода в Україні наступного тижня буде теплою та з опадами на більшості території. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 17 лютого

Так, тиждень в країні розпочнеться з +10...+14 у західних областях та +6...+9 у південних та центральних. На решті території очікується денна температура +3...+7 градусів. Вночі у східних областях прогнозують до -3...-8 градусів морозу. У решті областей вночі температура коливатиметься від +4 до -3. Опадів не прогнозують.

Прогноз на 18 лютого

За даними синоптиків, у вівторок у західних, північних, Київській та Житомирській областях варто чекати незначних опадів. При цьому температура повітря на заході, півдні та в центрі коливатиметься від +7 до +11 градусів, а на півночі та сході - від +5 до +7. Вночі у східних областях похолодає до -1...-4, на решті території - від +4 до -2.

Прогноз на 19 лютого

У середу погода покращиться, опади відступлять з території України. Денна температура повітря не відрізнятиметься від температури попередньої доби. Вночі термометри покажуть від +2 до -1.

Прогноз на 20 лютого

У гідрометцентрі прогнозують, що у четвер опади повернуться у західні, північні, деякі центральні та південні області. Температура повітря почне спадати на заході та півдні. Вдень прогнозують середню температуру в межах +3...+6 градусів, вночі похолодає до -2.

Прогноз на 21 лютого

У п'ятницю опади оминуть лише Вінницьку, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську та Дніпропетровську області. На решті території пройдуть незначні дощі. Вдень температура коливатиметься від +2 до +6. Вночі термометри покажуть від +2 до -2.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали про туман у Києві та Київській області. Очікувалося погіршення видимості на дорогах до 200 метрів.