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Погода на сегодня: ночью похолодает до -10

Новости » Общество     16.02.2020 - 10:00
Погода на сегодня: ночью похолодает до -10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем потеплеет до +7

Погода в Украине сегодня, 16 февраля, ознаменуется потеплением до +9 днем и похолоданием до -10 градусов ночью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в западных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +9 градусов, на остальной территории температура днем будет в пределах +2...+7 градусов.

Ночью в восточных областях термометры опустятся до отметки -10 градусов. В остальных областях ночью не стоит ждать температуры ниже -2…-3 градуса. Осадков сегодня не прогнозируют.

Погода на сегодня: ночью похолодает до -10

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня прогнозируют теплую и малооблачную погоду днем. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов. Ночью термометры в Киеве покажут до -1 градуса.

Погода на сегодня: ночью похолодает до -10

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах возможно схождение снежных лавин. В горах Закарпатской области был объявлен 3 уровень снеголавинной опасности. Туристам рекомендуют воздержаться от выхода в горы.

Также РБК-Украина писало, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона, ночью температура будет балансировать на нуле с редкими морозами.

В Киеве завтра ожидается ухудшение погодных условий В Карпатах выпало больше метра снега
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