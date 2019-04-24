Потенциальный соперник Ломаченко отказался от чемпионского титула

Американец Майки Гарсия (39-1, 30 КО) отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе (до 61,2 кг). Об этом сообщает BoxingScene.com.

Причиной этому послужил переход 31-летнего спортсмена в новую весовую категорию (до 63,5 кг) ради больших боев.

Взамен он получил от организации звание почетного чемпиона, что означает, что он имеет первоочередное право сразиться с действующим чемпионом, если примет решение вернуться в лимит веса.

Ожидается, что вакантный титул разыграют первый и второй номера в рейтинге организации. Это - победитель Олимпийских игр-2012, обязательный претендент британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) и россиянин Заур Абдуллаев (11-0, 7 КО), удерживающий титул WBC Silver. Пока WBC не вынес официального решения о поединке.

Ранее чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко защитил свои титулы в бою против Энтони Кроллы.

Сразу после победы украинец заявил, как и до этого неоднократно, что хочет встретиться с Майки Гарсией. Поскольку американец отказался от пояса и покидает легкий дивизион, бой с Ломаченко не состоится.