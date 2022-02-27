UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Все потенциальные соперники отказались играть с Россией за выход на ЧМ-2022

Автор: Антон Федорцив

Спортивная изоляция России набирает обороты. Три футбольные сборные отказались играть против россиян в плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Чехи отказались от возможного поединка со сборной России в финале плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре. Такое решение принял исполнительный комитет местной федерации.

"Исполком единогласно согласовал решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не будет участвовать в соревнованиях против сборной России в квалификационном раунде ЧМ-2022", – говорится в заявлении организации.

Комитет поручил руководителям Футбольной ассоциации Чехии провести переговоры с УЕФА и ФИФА по принятому решению. Кроме того, комитет учел позицию чешских клубов по поводу нежелания играть против российских команд в еврокубках. По этому вопросу тоже планируют переговоры.

В плей-офф квалификации россияне 24 марта должны были встретиться со сборной Польши. Победитель этой пары дальше бы встретился со Швецией или Чехией. Все три сборные отказались играть с Россией. Скорее всего, россияне будут дисквалифицированы.

К слову, ранее Международная федерация дзюдо лишила Путина почётного статуса в организации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЧемпионат мираВторжение России в Украину