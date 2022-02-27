RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Усі потенційні суперники відмовилися грати з Росією за вихід на ЧС-2022

Автор: Антон Федорців

Спортивна ізоляція Росії набирає обертів. Три футбольні збірні відмовилися грати проти росіян у плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.

Чехи відмовилися від можливого поєдинку зі збірною Росії у фіналі плей-офф відбору до Мундіалю в Катарі. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет місцевої федерації.

"Виконком одностайно погодив рішення про те, що збірна Чехії у жодному разі не братиме участі в змаганнях проти збірної Росії у кваліфікаційному раунді ЧС-2022", – йдеться в заяві організації.

Комітет доручив керівникам Футбольної асоціації Чехії провести перемовини з УЄФА та ФІФА щодо ухваленого рішення. Крім того, комітет врахував позицію чеських клубів щодо небажання грати проти російських команд у єврокубках. Із цього питання теж планують переговори.

У плей-офф кваліфікації росіяни 24 березня повинні були зустрітитися зі збірною Польщі. Переможець цієї пари мав далі зустрітися зі Швецією або Чехією. Усі три збірні відмовилися грати з Росією. Найімовірніше, росіяни будуть дискваліфіковані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболЧемпіонат світуВторгнення Росії до України