Потенциальные соперники Ломаченко договорились о бое-реванше за титулы в легком весе

Бой-реванш Хейни – Камбосос намечен на 15 октября. Поединок примет австралийский Мельбурн. Бой состоится на легендарной Арене Рода Лейвера.

Реванш организовала промоутерская компания Top Rank. Первый поединок между боксерами состоялся лишь в июне. Тогда в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Хейни победил Камбососа по решению судей.

С тех пор непобедимый американец стал чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO и журнала The Ring. Для Хейни бой-реванш станет первой защитой титула абсолютного чемпиона планеты.

Скорее всего, победитель поединка станет следующим соперником Василия Ломаченко. Украинец договорился о бое на 22 октября, где его оппонентом будет американец Джемейн Ортис.

Накануне промоутер другого украинца – Усика – Александр Красюк не подтвердил информацию британской печати о согласованном на 17 декабря объединительном поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри. Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются.