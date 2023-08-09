Посягав на суверенітет України. Справу ватажка "ДНР" Пушиліна передали до суду

Деталі справи

24 лютого 2022 року, під приводом "захисту "ДНР", армія РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зазначається, що під час нього було порушено суверенітет України, знищено десятки населених пунктів й по теперішній час тривають вбивства та терор мирного населення.

Роль Пушиліна в агресії проти України

У вересні 2022 року ватажок бойовиків "ДНР" скликав та провів позачергове засідання фейкової ради "республіки". На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон "про референдум "ДНР" з питання входження до складу РФ".

"Зрештою, підписаний "головою" нікчемний акт набув чинності, а на тимчасово окупованих територіях проведено незаконне "народне волевиявлення", - йдеться у повідомленні.

Фото: Путін та Пушилін (don.gp.gov.ua)

Вже 30 вересня 2022 року обвинувачений підписав із російським диктатором Володимиром Путіним "договір"про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

Що Пушиліну загрожує за скоєне

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно Пушиліна, його обвинувачують у:

Посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

Колабораційній діяльності.

За вищевказані дії йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом 10-15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Справи зрадників і колаборантів, які вже передали в українські суди

Раніше повідомлялось, що Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського пропагандиста та ідеолога "русского мира". Він закликав знищити Україну та українців.

Також пропагандиста Анатолія Шарія та колишнього главу поліції Вінницької області Антона Шевцова будуть судити за державну зраду. Вони співпрацювали з ФСБ.

Колишній очільник Кримського управління Служби безпеки Олег Кулініч постане перед судом. Він, за версією слідства, працював на російські спецслужби.