Екс-голова СБУ в Криму Кулініч постане перед судом

Колишній очільник Кримського управління Служби безпеки Олег Куліч постане перед судом. Він, за версією слідства, працював на російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Служба безпеки та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на підставі зібраних доказів він обвинувачується за 5 статтями ККУ:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Справа Кулініча

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Кулініча з посади начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим ще в березні 2022 року. А 16 липня 2022 року Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали Кулініча за підозрою в держзраді.

Йому було оголошено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 255 КК України). Після чого Кулінічу обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Під арештом він перебуває і до нині.

В ході розслідування правоохоронці встановили, що Кулініч був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".

За завданням ФСБ екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та колишній глава Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий "політичний офіс" для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві.

Так, у липні 2022 року ДБР повідомило про підозру у держзраді Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ у шпигунстві.

Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють.

Слідство також встановило, що Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним ФСБ "політичним офісом" та виконував вказівки кураторів для впровадження "своїх людей" до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради.

Зокрема, Кулініч заздалегідь знав про плани Росії здійснити напад з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України, але умисно приховав цю інформацію і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до СБУ.

У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ.

Окрім цього Кулініч сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де мешкав Олег Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

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