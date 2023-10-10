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Посвідку на проживання в Україні тепер можна оформити за кордоном: деталі

Фото: Оформлення посвідки на проживання у "Паспортному сервісі" (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Жителі України без українського громадянства можуть за кордоном отримати посвідку на постійне проживання. Така послуга тепер доступна у "Паспортному сервісі" у п'яти країнах.

У яких випадках іноземці можуть звернутися за таким документом, РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "Паспортного Сервісу".

У закордонних центрах ДП "Документ" іноземці тепер можуть оформити посвідку на постійне проживання в Україні. Доці це можна було зробити лише на території України.

Така послуга доступна у "Паспортному Сервісі" у таких містах: Варшава (Польща), Берлін (Німеччина), Братислава (Словаччина), Мадрид (Іспанія) і Стамбул (Туреччина). Найближчим часом отримання такої послуги стане доступним і у столиці Чехії Празі.

Іноземці та особи без громадянства зможуть оформити посвідку на постійне проживання в Україні за умови:

  • втрати або викрадення посвідки;
  • непридатності посвідки для подальшого використання;
  • досягнення іноземцем або особою без громадянства 25 або 45 років(у разі якщо іноземцю або особі без громадянства було оформлено посвідку, що не містить безконтактного електронного носія);
  • неотримання посвідки у зв'язку із введенням на території України воєнного стану.

Як і в Україні, обов'язково надати нотаріально завірений переклад паспорту іноземця українською мовою.

Поки тестуються інформаційні системи, обслуговування здійснюється виключно у порядку живої черги.

Знайти адресу центру, в якому можна оформити посвідку на постійне проживання в Україні, можна на сторінці сервісу.

Раніше Державна міграційна служба запровадила сервіс для перевірки продовження строку перебування або тимчасового проживання в Україні. Перевірити дійсність відміток про продовження строку перебування та тимчасового проживання можна за допомогою електронного сервісу.

Також ми писали, що українці за кордоном, які звертатимуться до паспортних сервісів у містах Прага та Кельн, зможуть зареєструватися в онлайн-черзі лише за допомогою FaceID. Таку перевірку запровадили тимчасово, щоб запобігти шахрайству.

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