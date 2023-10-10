Посвідку на проживання в Україні тепер можна оформити за кордоном: деталі

У закордонних центрах ДП "Документ" іноземці тепер можуть оформити посвідку на постійне проживання в Україні. Доці це можна було зробити лише на території України.

Така послуга доступна у "Паспортному Сервісі" у таких містах: Варшава (Польща), Берлін (Німеччина), Братислава (Словаччина), Мадрид (Іспанія) і Стамбул (Туреччина). Найближчим часом отримання такої послуги стане доступним і у столиці Чехії Празі.

Іноземці та особи без громадянства зможуть оформити посвідку на постійне проживання в Україні за умови:

втрати або викрадення посвідки;

непридатності посвідки для подальшого використання;

досягнення іноземцем або особою без громадянства 25 або 45 років(у разі якщо іноземцю або особі без громадянства було оформлено посвідку, що не містить безконтактного електронного носія);

неотримання посвідки у зв'язку із введенням на території України воєнного стану.

Як і в Україні, обов'язково надати нотаріально завірений переклад паспорту іноземця українською мовою.

Поки тестуються інформаційні системи, обслуговування здійснюється виключно у порядку живої черги.

Знайти адресу центру, в якому можна оформити посвідку на постійне проживання в Україні, можна на сторінці сервісу.