Як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні: інструкція
Фото: як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні (freepik)
Державна міграційна служба запровадила сервіс для перевірки продовження строку перебування або тимчасового проживання в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Перевірити дійсність відміток про продовження строку перебування та тимчасового проживання можна за допомогою електронного сервісу за посиланням.
Що необхідно для перевірки:
- ввести дані паспортного документа іноземця або особи без громадянства;
- ввести № запису, який зазначено на штампі, проставленому в паспортному документі Державною міграційною службою України.
В результаті перевірки можна побачити актуальний статус відмітки, а саме:
- продовжено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування продовжено до зазначеної дати.
- продовжено строк тимчасового проживання до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк тимчасового проживання продовжено до зазначеної дати.
- скорочено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування скорочено до зазначеної дати.
- скасовано продовження строку перебування - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк продовження перебування скасовано.
- інформації не знайдено - інформація щодо дійсності відмітки ДМС (№ запису на штампі) не підтверджено.
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