ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні: інструкція

Неділя 01 жовтня 2023 09:15
UA EN RU
Як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні: інструкція Фото: як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні (freepik)
Автор: Сергій Пишкін

Державна міграційна служба запровадила сервіс для перевірки продовження строку перебування або тимчасового проживання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Перевірити дійсність відміток про продовження строку перебування та тимчасового проживання можна за допомогою електронного сервісу за посиланням.

Що необхідно для перевірки:

  • ввести дані паспортного документа іноземця або особи без громадянства;
  • ввести № запису, який зазначено на штампі, проставленому в паспортному документі Державною міграційною службою України.

В результаті перевірки можна побачити актуальний статус відмітки, а саме:

  • продовжено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування продовжено до зазначеної дати.
  • продовжено строк тимчасового проживання до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк тимчасового проживання продовжено до зазначеної дати.
  • скорочено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування скорочено до зазначеної дати.
  • скасовано продовження строку перебування - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк продовження перебування скасовано.
  • інформації не знайдено - інформація щодо дійсності відмітки ДМС (№ запису на штампі) не підтверджено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних