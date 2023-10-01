Як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні: інструкція

Фото: як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні (freepik)

Державна міграційна служба запровадила сервіс для перевірки продовження строку перебування або тимчасового проживання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Перевірити дійсність відміток про продовження строку перебування та тимчасового проживання можна за допомогою електронного сервісу за посиланням. Що необхідно для перевірки: ввести дані паспортного документа іноземця або особи без громадянства;

ввести № запису, який зазначено на штампі, проставленому в паспортному документі Державною міграційною службою України. В результаті перевірки можна побачити актуальний статус відмітки, а саме: продовжено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування продовжено до зазначеної дати.

продовжено строк тимчасового проживання до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк тимчасового проживання продовжено до зазначеної дати.

скорочено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування скорочено до зазначеної дати.

скасовано продовження строку перебування - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк продовження перебування скасовано.

інформації не знайдено - інформація щодо дійсності відмітки ДМС (№ запису на штампі) не підтверджено.