Вид на жительство в Украине теперь можно оформить за границей: детали

Жители Украины без украинского гражданства могут за границей получить вид на постоянное жительство. Такая услуга теперь доступна в "Паспортном сервисе" в пяти странах.
В каких случаях иностранцы могут обратиться за таким документом, РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "Паспортного Сервиса".
В зарубежных центрах ГП "Документ" иностранцы теперь могут оформить вид на постоянное проживание в Украине. До сих пор это можно было сделать только на территории Украины.
Такая услуга доступна в "Паспортном Сервисе" в таких городах: Варшава (Польша), Берлин (Германия), Братислава (Словакия), Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция). В ближайшее время получение такой услуги станет доступным и в столице Чехии Праге.
Иностранцы и лица без гражданства смогут оформить вид на постоянное проживание в Украине при условии:
Как и в Украине, обязательно предоставить нотариально заверенный перевод паспорта иностранца на украинский язык.
Пока тестируются информационные системы, сервис осуществляется только в порядке живой очереди.
Найти адрес центра, в котором можно оформить вид на постоянное проживание в Украине, можно на странице сервиса.
Ранее Государственная миграционная служба ввела сервис для проверки продления срока пребывания или временного проживания в Украине. Проверить подлинность отметок о продлении срока пребывания и временного проживания можно с помощью электронного сервиса.
Также мы писали, что украинцы за границей, которые будут обращаться в паспортные сервисы в городах Прага и Кельн, смогут зарегистрироваться в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку ввели временно, чтобы предотвратить мошенничество.
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