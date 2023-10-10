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Вид на жительство в Украине теперь можно оформить за границей: детали

Фото: Оформление вида на жительство в "Паспортном сервисе" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Жители Украины без украинского гражданства могут за границей получить вид на постоянное жительство. Такая услуга теперь доступна в "Паспортном сервисе" в пяти странах.

В каких случаях иностранцы могут обратиться за таким документом, РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "Паспортного Сервиса".

В зарубежных центрах ГП "Документ" иностранцы теперь могут оформить вид на постоянное проживание в Украине. До сих пор это можно было сделать только на территории Украины.

Такая услуга доступна в "Паспортном Сервисе" в таких городах: Варшава (Польша), Берлин (Германия), Братислава (Словакия), Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция). В ближайшее время получение такой услуги станет доступным и в столице Чехии Праге.

Иностранцы и лица без гражданства смогут оформить вид на постоянное проживание в Украине при условии:

  • потери или кражи удостоверения;
  • непригодности удостоверения для дальнейшего использования;
  • достижение иностранцем или лицом без гражданства 25 или 45 лет (в случае, если иностранцу или лицу без гражданства был оформлен вид, не содержащий бесконтактного электронного носителя);
  • неполучение удостоверения в связи с введением на территории Украины военного положения.

Как и в Украине, обязательно предоставить нотариально заверенный перевод паспорта иностранца на украинский язык.

Пока тестируются информационные системы, сервис осуществляется только в порядке живой очереди.

Найти адрес центра, в котором можно оформить вид на постоянное проживание в Украине, можно на странице сервиса.

Ранее Государственная миграционная служба ввела сервис для проверки продления срока пребывания или временного проживания в Украине. Проверить подлинность отметок о продлении срока пребывания и временного проживания можно с помощью электронного сервиса.

Также мы писали, что украинцы за границей, которые будут обращаться в паспортные сервисы в городах Прага и Кельн, смогут зарегистрироваться в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку ввели временно, чтобы предотвратить мошенничество.

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документиВид на жительство