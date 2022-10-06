Посвідчення водія знову можна відновити онлайн: як це зробити

Сервісні центри МВС знову дозволили змінювати та відновлювати посвідчення водія онлайн. Послуга була призупинена з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГСЦ МВС.
Тепер знову можна замовити обмін та відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія. Для користувачів онлайн-сервісу фактично нічого не змінилося: як і раніше, через смартфон або ноутбук можна замовити послугу в кілька кліків.
Забрати готовий документ клієнт зможе як у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС, так і у відділенні Укрпошти. Передбачено також опцію доставки посвідчення кур'єром. Орієнтовна вартість – 254 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС. Тривалість надання послуги – до 10 днів.
Щоб обміняти, або відновити права водія, потрібно:
⦁ авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вибравши зручний спосіб – за допомогою електронного підпису, BankID або Дії;
⦁ у меню послуг вибрати пункт "Електронні послуги", потім знайти та вибрати «Відновлення та обмін посвідчення водія»;
⦁ перевірити правильність контактних даних та в блоці "Вибрати причину" вказати один із запропонованих варіантів;
⦁ заповнити всі обов'язкові поля заявки;
⦁ вибрати зручний вам сервісний центр МВС, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;
⦁ підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дії;
⦁ сплатити послугу особистою банківською карткою;
⦁ отримати автоматичне повідомлення про успішну подачу заявки на отримання послуги "Відновлення та обмін посвідчення водія", на цьому етапі вже можна стежити в Електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки;
⦁ отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або на поштовому відділенні Укрпошти.
Нагадаємо, що раніше Сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни водійського посвідчення.
Також повідомлялося, що головний сервісний центр МВС України запустив сервіс "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу".
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