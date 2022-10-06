Водительское удостоверение снова можно восстановить онлайн: как это сделать

Теперь снова можно заказать обмен и восстановление водительского удостоверения через Электронный кабинет водителя. Для пользователей онлайн-сервиса фактически ничего не изменилось: по-прежнему через смартфон или ноутбук можно заказать услугу в несколько кликов.

Забрать готовый документ клиент сможет как в любом ближайшем сервисном центре МВД, так и в отделении Укрпочты. Предусмотрена также опция доставки удостоверения курьером. Ориентировочная стоимость - 254 грн за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД. Продолжительность предоставления услуги – до 10 дней.

Как восстановить водительское удостоверение

Чтобы обменять, или восстановить водительские права, нужно:

⦁ авторизироваться в Электронном кабинете водителя, выбрав удобный способ – с помощью электронной подписи, BankID или Дії;

⦁ в меню услуг выбрать пункт "Электронные услуги", затем найти и выбрать «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;

⦁ проверить правильность контактных данных и в блоке "Выбрать причину" указать один из предложенных вариантов;

⦁ заполнить все обязательные поля заявки;

⦁ выбрать удобный вам сервисный центр МВД, в котором планируете получить изготовленное водительское удостоверение;

⦁ подписать заявление с помощью электронной подписи, BankID или Дії;

⦁ оплатить услугу личной банковской картой;

⦁ получить автоматическое сообщение об успешной подаче заявки на получение услуги "Восстановление и обмен водительского удостоверения", на этом этапе уже можно следить в Электронном кабинете водителя изменения в статусе заявки;

⦁ получить готовое водительское удостоверение лично в сервисном центре МВД или на почтовом отделении Укрпочты.