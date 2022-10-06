RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Водительское удостоверение снова можно восстановить онлайн: как это сделать

Фото: водительское удостоверение снова можно восстановить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Сервисные центры МВД снова разрешили менять и восстанавливать водительское удостоверение онлайн. Услуга была приостановлена ​​из соображений безопасности в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.

Теперь снова можно заказать обмен и восстановление водительского удостоверения через Электронный кабинет водителя. Для пользователей онлайн-сервиса фактически ничего не изменилось: по-прежнему через смартфон или ноутбук можно заказать услугу в несколько кликов.

Забрать готовый документ клиент сможет как в любом ближайшем сервисном центре МВД, так и в отделении Укрпочты. Предусмотрена также опция доставки удостоверения курьером. Ориентировочная стоимость - 254 грн за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД. Продолжительность предоставления услуги – до 10 дней.

Как восстановить водительское удостоверение

Чтобы обменять, или восстановить водительские права, нужно:

⦁ авторизироваться в Электронном кабинете водителя, выбрав удобный способ – с помощью электронной подписи, BankID или Дії;

⦁ в меню услуг выбрать пункт "Электронные услуги", затем найти и выбрать «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;

⦁ проверить правильность контактных данных и в блоке "Выбрать причину" указать один из предложенных вариантов;

⦁ заполнить все обязательные поля заявки;

⦁ выбрать удобный вам сервисный центр МВД, в котором планируете получить изготовленное водительское удостоверение;

⦁ подписать заявление с помощью электронной подписи, BankID или Дії;

⦁ оплатить услугу личной банковской картой;

⦁ получить автоматическое сообщение об успешной подаче заявки на получение услуги "Восстановление и обмен водительского удостоверения", на этом этапе уже можно следить в Электронном кабинете водителя изменения в статусе заявки;

⦁ получить готовое водительское удостоверение лично в сервисном центре МВД или на почтовом отделении Укрпочты.

Напомним, что ранее Сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения.

Также сообщалось, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские праваДия Сити