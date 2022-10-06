Водительское удостоверение снова можно восстановить онлайн: как это сделать

Сервисные центры МВД снова разрешили менять и восстанавливать водительское удостоверение онлайн. Услуга была приостановлена из соображений безопасности в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.
Теперь снова можно заказать обмен и восстановление водительского удостоверения через Электронный кабинет водителя. Для пользователей онлайн-сервиса фактически ничего не изменилось: по-прежнему через смартфон или ноутбук можно заказать услугу в несколько кликов.
Забрать готовый документ клиент сможет как в любом ближайшем сервисном центре МВД, так и в отделении Укрпочты. Предусмотрена также опция доставки удостоверения курьером. Ориентировочная стоимость - 254 грн за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД. Продолжительность предоставления услуги – до 10 дней.
Чтобы обменять, или восстановить водительские права, нужно:
⦁ авторизироваться в Электронном кабинете водителя, выбрав удобный способ – с помощью электронной подписи, BankID или Дії;
⦁ в меню услуг выбрать пункт "Электронные услуги", затем найти и выбрать «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;
⦁ проверить правильность контактных данных и в блоке "Выбрать причину" указать один из предложенных вариантов;
⦁ заполнить все обязательные поля заявки;
⦁ выбрать удобный вам сервисный центр МВД, в котором планируете получить изготовленное водительское удостоверение;
⦁ подписать заявление с помощью электронной подписи, BankID или Дії;
⦁ оплатить услугу личной банковской картой;
⦁ получить автоматическое сообщение об успешной подаче заявки на получение услуги "Восстановление и обмен водительского удостоверения", на этом этапе уже можно следить в Электронном кабинете водителя изменения в статусе заявки;
⦁ получить готовое водительское удостоверение лично в сервисном центре МВД или на почтовом отделении Укрпочты.
Напомним, что ранее Сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения.
Также сообщалось, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".
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