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Водительское удостоверение в телефоне: как добавить документ в "Дію"

Украина, Воскресенье 17 марта 2024 05:55
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Водительское удостоверение в телефоне: как добавить документ в "Дію" Фото: водительское удостоверение можно подтянуть в "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, имеющие водительские права, могут получить онлайн-документ в приложении "Дія". Это происходит автоматически после авторизации в приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как отмечается, после авторизации в приложении водительское удостоверение автоматически отобразится в "Дії" при наличии всех данных в реестре Министерства внутренних дел.

Стоит добавить, что в "Дію" можно подтянуть водительские удостоверения, которые выданы после 2013 года.

Что делать, если водительского нет в "Дії"

Если водительское удостоверение не подтянулось автоматически, система не нашла данные о документе в реестре МВД.

В таком случае нужно обратиться в ближайший сервисный центр МВД, чтобы пройти верификацию данных - https://hsc.gov.ua/.

Также можно написать электронное обращение по поводу уточнения персональных данных (верификации) в региональный сервисный центр МВД по региону получения документа. Детальнее об этом по ссылке.

После верификации документ может появиться в приложении "Дія".

Ранее РБК-Украина объясняло, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

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Водительские права Дия Водители
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