Посвідчення є, а безплатного проїзду - нема. Що робити, якщо водій виганяє УБД з маршрутки

Хто має право на безкоштовний проїзд

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни", безоплатний проїзд передбачено для:

учасників бойових дій та прирівняних до них осіб;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи.

"Пільга діє за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження електронного обліку - також електронного квитка, який видається безкоштовно", - пояснює юрист.

На якому транспорті можна їхати безкоштовно

Пільговики можуть користуватися безоплатним проїздом:

усіма видами міського пасажирського транспорту;

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;

залізничним і водним транспортом приміського сполучення;

автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема у межах району, області та між областями.

Що робити, якщо водій відмовляє у пільзі

За словами юриста, відмова водія у перевезенні пільговика - порушення закону. Це часто трапляється через те, що держава або місцева влада не компенсує перевізникам вартість пільгових поїздок.

Якщо водій вимагає оплату або виганяє з маршрутки, слід подати скаргу: