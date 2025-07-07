Посвідчення є, а безплатного проїзду - нема. Що робити, якщо водій виганяє УБД з маршрутки

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них мають право на безкоштовний проїзд громадським транспортом. Проте нерідко трапляються випадки, коли водії приватних маршруток відмовляються возити пільговиків.
РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, яким транспортом можуть безкоштовно користуватися УБД та що робити, їм відмовляють у наданні послуги.
Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни", безоплатний проїзд передбачено для:
"Пільга діє за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження електронного обліку - також електронного квитка, який видається безкоштовно", - пояснює юрист.
Пільговики можуть користуватися безоплатним проїздом:
За словами юриста, відмова водія у перевезенні пільговика - порушення закону. Це часто трапляється через те, що держава або місцева влада не компенсує перевізникам вартість пільгових поїздок.
Якщо водій вимагає оплату або виганяє з маршрутки, слід подати скаргу:
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Раніше ми писали про те, чим відрізняється статус УБД від ветерана та кому більше надають пільг.
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