Як ветеранам отримати гроші за оренду житла: роз'яснення юриста

З березня 2025 року українські військові ветерани та учасники бойових дій можуть отримати від держави грошову компенсацію за оренду житла. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №252 від 7 березня 2025 року.

Як ветеранам отримати компенсацію за оренду, пояснила РБК-Україна юристка громадської організації "Юридична сотня" Оксана Нечай.

За її словами, компенсація є тимчасовою підтримкою для тих захисників і захисниць, які після служби не мають власного житла або не можуть ним користуватись через війну.

Хто може отримати компенсацію

Право на компенсацію мають:

військовослужбовці, мобілізовані після 24 лютого 2022 року, які брали участь у бойових діях, але ще не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

ветерани зі статусом УБД або інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС або боронили Україну від російської агресії;

поліцейські та рятувальники, які воювали проти агресії РФ, але ще не отримали статусу УБД або інвалідності.

Виплата передбачена, якщо:

житло військового зруйноване або пошкоджене через бойові дії;

житло перебуває на окупованій чи прифронтовій території;

ветеран проходить реабілітацію амбулаторно більш ніж за 15 км від місця своєї реєстрації.

Хто не може отримати компенсацію

Компенсація не надається тим, хто:

засуджений за злочини проти України (зрада, тероризм, порушення держтаємниці тощо) чи тяжкі військові злочини;

має житло, яке відповідає нормам і розташоване на підконтрольній Україні території (крім випадку реабілітації);

вже отримує допомогу як ВПО або субсидії на оренду житла;

проживає у службовому житлі;

вже отримав компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло;

надав неправдиві відомості.

Юристка відзначає, місцева влада контролює фактичне проживання ветерана за орендованою адресою. Перевірки проводять щонайменше раз на два місяці. Якщо виявлять, що ветеран понад місяць не проживає у квартирі, виплату припиняють.

Скільки можна отримати

Розмір компенсації залежить від міста проживання:

у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі - до 6056 грн на місяць;

в інших обласних центрах - до 4542 грн;

в інших населених пунктах - до 3028 грн.

Виплати призначаються на строк дії договору оренди, але не більше ніж на 6 місяців. Якщо ветеран проживає в орендованій квартирі неповний місяць, сума рахується пропорційно кількості днів.

Як оформити компенсацію

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву до місцевого органу влади або через ЦНАП. Можна звернутись особисто або подати документи онлайн.

До заяви додають:

паспорт та ІПН;

військовий квиток;

договір оренди житла;

виписку з реєстру нерухомості (про відсутність у власності житла);

довідки про участь у бойових діях або проходження реабілітації;

інші документи, які підтверджують право на компенсацію.

Рішення про виплату приймають протягом 10 робочих днів після подання заяви. Кошти виплачують щомісяця на банківський рахунок ветерана.

Юристка додає: якщо ветеран змінює житло, він зобов’язаний повідомити про це місцеву владу протягом одного дня. Якщо цього не зробити - виплати припиняють, а зайві суми доведеться повернути.