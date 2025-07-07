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Удостоверение есть, а бесплатного проезда - нет. Что делать, если водитель выгоняет УБД из маршрутки

Что надо знать УБД о бесплатном проезде (фото иллюстративное: facebook com dima schors)
Автор: Василина Копытко

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним имеют право на бесплатный проезд общественным транспортом. Однако нередко бывают случаи, когда водители частных маршруток отказываются возить льготников.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, каким транспортом могут бесплатно пользоваться УБД и что делать, если им отказывают в предоставлении услуги.

Кто имеет право на бесплатный проезд

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", бесплатный проезд предусмотрен для:

  • участников боевых действий и приравненных к ним лиц;
  • лиц с инвалидностью вследствие войны;
  • лиц, сопровождающих лиц с инвалидностью I группы.

"Льгота действует при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения электронного учета - также электронного билета, который выдается бесплатно", - объясняет юрист.

На каком транспорте можно ехать бесплатно

Льготники могут пользоваться бесплатным проездом:

  • всеми видами городского пассажирского транспорта;
  • автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;
  • железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;
  • автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в частности в пределах района, области и между областями.

Что делать, если водитель отказывает в льготе

По словам юриста, отказ водителя в перевозке льготника - нарушение закона. Это часто случается из-за того, что государство или местные власти не компенсирует перевозчикам стоимость льготных поездок.

Если водитель требует оплату или выгоняет из маршрутки, следует подать жалобу:

  • перевозчику;
  • органу местного самоуправления или исполнительной власти, который заключил договор с перевозчиком;
  • Укртрансбезопасности, Нацполиции или Госпродпотребслужбе.

Читайте также о том, что с марта 2025 года ветераны и участники боевых действий в Украине могут рассчитывать на государственную компенсацию стоимости аренды жилья. Такая возможность предусмотрена постановлением Кабмина №252 от 7 марта 2025 года.

Ранее мы писали о том, чем отличается статус УБД от ветерана и кому больше предоставляют льгот.

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