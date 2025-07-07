Удостоверение есть, а бесплатного проезда - нет. Что делать, если водитель выгоняет УБД из маршрутки

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним имеют право на бесплатный проезд общественным транспортом. Однако нередко бывают случаи, когда водители частных маршруток отказываются возить льготников.
РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, каким транспортом могут бесплатно пользоваться УБД и что делать, если им отказывают в предоставлении услуги.
Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", бесплатный проезд предусмотрен для:
"Льгота действует при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения электронного учета - также электронного билета, который выдается бесплатно", - объясняет юрист.
Льготники могут пользоваться бесплатным проездом:
По словам юриста, отказ водителя в перевозке льготника - нарушение закона. Это часто случается из-за того, что государство или местные власти не компенсирует перевозчикам стоимость льготных поездок.
Если водитель требует оплату или выгоняет из маршрутки, следует подать жалобу:
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