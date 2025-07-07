Удостоверение есть, а бесплатного проезда - нет. Что делать, если водитель выгоняет УБД из маршрутки

Читайте также о том, что с марта 2025 года ветераны и участники боевых действий в Украине могут рассчитывать на государственную компенсацию стоимости аренды жилья. Такая возможность предусмотрена постановлением Кабмина №252 от 7 марта 2025 года.

Ранее мы писали о том, чем отличается статус УБД от ветерана и кому больше предоставляют льгот.

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