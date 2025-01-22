Посунути цілі НАТО на 14 років. ЄС хоче до 2030-го збільшити запаси зброї

ЄС хоче, щоб країни-члени пришвидшили нарощення своїх запасів зброї. У Брюсселі прагнуть посунути цілі НАТО на 14 років

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv.

Відповідну заяву він зробив під час конференції з нагоди 20-річчя Європейської оборонної агенції (EDA). Єврокомісар зазначив, що очікує на рішення щодо Програми європейської оборонної промисловості (EDIP) Європарламентом і Європейської радою. На його думку, це допоможе значно збільшити виробництво зброї.

"Цільові показники НАТО мають бути досягнуті не пізніше ніж 2030 року замість запланованого 2044 року", - заявив Андрюс Кубілюс.

За його словами, розвідки країн ЄС попереджають, що через п’ять років Росія може бути готова до потенційної війни з НАТО і Євросоюзом, якщо нічого не робити. Економіка РФ вже працює на повну - заводи виробляють зброю і боєприпаси цілодобово.

Видання додає, що ЄС висуне "план промислових ресурсів", який Кубілюс представив восени.