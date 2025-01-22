Посунути цілі НАТО на 14 років. ЄС хоче до 2030-го збільшити запаси зброї
ЄС хоче, щоб країни-члени пришвидшили нарощення своїх запасів зброї. У Брюсселі прагнуть посунути цілі НАТО на 14 років
Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv.
Відповідну заяву він зробив під час конференції з нагоди 20-річчя Європейської оборонної агенції (EDA). Єврокомісар зазначив, що очікує на рішення щодо Програми європейської оборонної промисловості (EDIP) Європарламентом і Європейської радою. На його думку, це допоможе значно збільшити виробництво зброї.
"Цільові показники НАТО мають бути досягнуті не пізніше ніж 2030 року замість запланованого 2044 року", - заявив Андрюс Кубілюс.
За його словами, розвідки країн ЄС попереджають, що через п’ять років Росія може бути готова до потенційної війни з НАТО і Євросоюзом, якщо нічого не робити. Економіка РФ вже працює на повну - заводи виробляють зброю і боєприпаси цілодобово.
Видання додає, що ЄС висуне "план промислових ресурсів", який Кубілюс представив восени.
Ризики війни НАТО та РФ
У середині 2024 року розвідка Естонії заявляла, що Росія готується до нової війни, при цьому не виключається, що це буде конфлікт з НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також не виключив можливість війни НАТО та РФ. Він закликав союзників готуватися до можливих ризиків.
Президент України Володимир Зеленський попереджав, що новими жертвами режиму Володимира Путіна можуть стати країни Балтії або Польща.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас з посиланням на розвідку заявила, що Росія може перевірити обороноздатність ЄС через три-п'ять років.
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