Сдвинуть цели НАТО на 14 лет. ЕС хочет к 2030-му увеличить запасы оружия
ЕС хочет, чтобы страны-члены ускорили наращивание своих запасов оружия. В Брюсселе стремятся сдвинуть цели НАТО на 14 лет
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.
Соответствующее заявление он сделал во время конференции по случаю 20-летия Европейского оборонного агентства (EDA). Еврокомиссар отметил, что ожидает решения по Программе европейской оборонной промышленности (EDIP) Европарламентом и Европейским советом. По его мнению, это поможет значительно увеличить производство оружия.
"Целевые показатели НАТО должны быть достигнуты не позднее 2030 года вместо запланированного 2044 года", - заявил Андрюс Кубилюс.
По его словам, разведки стран ЕС предупреждают, что через пять лет Россия может быть готова к потенциальной войне с НАТО и Евросоюзом, если ничего не делать. Экономика РФ уже работает на полную - заводы производят оружие и боеприпасы круглосуточно.
Издание добавляет, что ЕС выдвинет "план промышленных ресурсов", который Кубилюс представил осенью.
Риски войны НАТО и РФ риски войны НАТО и РФ
В середине 2024 года разведка Эстонии заявляла, что Россия готовится к новой войне, при этом не исключается, что это будет конфликт с НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус также не исключил возможность войны НАТО и РФ. Он призвал союзников готовиться к возможным рискам.
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что новыми жертвами режима Владимира Путина могут стать страны Балтии или Польша.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас со ссылкой на разведку заявила, что Россия может проверить обороноспособность ЕС через три-пять лет.
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