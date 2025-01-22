Сдвинуть цели НАТО на 14 лет. ЕС хочет к 2030-му увеличить запасы оружия

ЕС хочет, чтобы страны-члены ускорили наращивание своих запасов оружия. В Брюсселе стремятся сдвинуть цели НАТО на 14 лет

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv .

Соответствующее заявление он сделал во время конференции по случаю 20-летия Европейского оборонного агентства (EDA). Еврокомиссар отметил, что ожидает решения по Программе европейской оборонной промышленности (EDIP) Европарламентом и Европейским советом. По его мнению, это поможет значительно увеличить производство оружия.

"Целевые показатели НАТО должны быть достигнуты не позднее 2030 года вместо запланированного 2044 года", - заявил Андрюс Кубилюс.

По его словам, разведки стран ЕС предупреждают, что через пять лет Россия может быть готова к потенциальной войне с НАТО и Евросоюзом, если ничего не делать. Экономика РФ уже работает на полную - заводы производят оружие и боеприпасы круглосуточно.

Издание добавляет, что ЕС выдвинет "план промышленных ресурсов", который Кубилюс представил осенью.