Посуха, спричинена Ель-Ніньо, знищила врожай кукурудзи в Африці. ООН шукає зерно в Україні

Південноафриканським країнам, які борються з наслідками рекордної посухи, викликаної явищем Ель-Ніньо, цього року доведеться імпортувати щонайменше 3 млн. тонн кукурудзи в найближчі місяці, зокрема з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Фермери від Анголи до Замбії та Мозамбіку постраждали від найсильнішої посухи за останні сто років у середині вегетаційного періоду на початку цього року. Це знищило величезні площі основної культури кукурудзи, або маїсу, як її називають місцеві жителі.

Мережа систем раннього попередження про голод Fews Net повідомила, що понад 30 мільйонів людей, які постраждали від посухи, викликаної Ель-Ніньйо, потребуватимуть гуманітарної допомоги до березня.

Пікові регіональні потреби у продовольчій допомозі будуть приблизно на 25% вищими, ніж у попередню сильну посуху, спричинену погодним явищем у 2016-17 роках, повідомила організація, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку.

"У той час як кілька країн перебувають у процесі укладання контрактів на імпорт кукурудзи з міжнародних ринків, особливо в Південній Америці, обмежена пропозиція на регіональному ринку призводить до завищених цін на кукурудзу. У Малаві та Зімбабве, наприклад, ціни на кукурудзяне зерно вже приблизно на 130-150% вище за середню для цієї пори року", - йдеться в повідомленні організації.

Всесвітня продовольча програма ООН шукає 290 тисяч тонн кукурудзи з таких віддалених регіонів, як Мексика та Україна, у рамках наймасштабніших заходів реагування на посуху в Південній Африці.

Рекордна посуха

Засуха, яка в деяких країнах стала найсильнішою за останні 40 років, посилилася зміною клімату, заявила помічник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Ріна Гелані.

"У цьому регіоні посухи трапляються раз на десятиліття або частіше, і через кліматичну ситуацію посуха стає дедалі більшою, а деякі вчені кажуть, що посухи відбуватимуться частіше", - сказав Гелані, який також є координатором по кліматичній кризі в рамках реагування на явища Ель-Ніньйо/Ла-Нінья в ООН

У травні Спільнота розвитку Півдня Африки, що складається з 16 країн, звернулася із закликом про надання гуманітарної допомоги у розмірі 5,5 млрд доларів.

Ефект Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо – це кліматичне явище, яке відбувається у Тихому океані. Воно характеризується аномально теплими температурами поверхні води в екваторіальній частині моря, зазвичай навесні або влітку. Це явище значно впливає на погоду та клімат у різних регіонах світу.

Під час Ель-Ніньйо зазвичай спостерігається підвищення температури повітря в багатьох регіонах, а також зміни у вітровому режимі.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН, глобальна середня приземна температура в 2023 році була приблизно на 1,45 градусів вище за середнє значення за 1850-1900 роки. 2023 став найтеплішим за всі 174 роки спостережень. Було побито рекорд попередніх найтепліших років: 2016 року, з температурою на 1,29 вище за середнє значення 1850-1900 років, і 2020 року, з перевищенням на 1,27 градусів.

За даними ВМО, перехід від умов Ла-Нінья до Ель-Ніньйо в середині 2023 сприяв швидкому зростанню температури з 2022 по 2023 рік.