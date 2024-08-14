Засуха, вызванная Эль-Ниньо, уничтожила урожай кукурузы в Африке. ООН ищет зерно в Украине

Южноафриканским странам, борющимся с последствиями рекордной засухи, вызванной явлением Эль-Ниньо, в этом году придется импортировать не менее 3 млн тонн кукурузы в ближайшие месяцы, в том числе из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Фермеры от Анголы до Замбии и Мозамбика пострадали от сильнейшей засухи за последние сто лет в середине вегетационного периода в начале этого года. Это уничтожило огромные площади основной культуры кукурузы, или маиса, как ее называют местные жители.

Сеть систем раннего предупреждения о голоде Fews Net сообщила, что, более 30 миллионов человек, пострадавших от засухи, вызванной Эль-Ниньо, будут нуждаться в гуманитарной помощи до марта.

Пиковые региональные потребности в продовольственной помощи будут примерно на 25% выше, чем в предыдущую сильную засуху, вызванную погодным явлением в 2016-17 годах, сообщила организация, финансируемая Агентством США по международному развитию.

"В то время как несколько стран находятся в процессе заключения контрактов на импорт кукурузы с международных рынков, особенно в Южной Америке, ограниченное предложение на региональном рынке приводит к завышенным ценам на кукурузу. В Малави и Зимбабве, например, цены на кукурузное зерно уже примерно на 130-150% выше среднего для этого времени года", - говорится в сообщении организации.

Всемирная продовольственная программа ООН ищет 290 тысяч тонн кукурузы из таких отдаленных регионов, как Мексика и Украина, в рамках своих самых масштабных мер реагирования на засуху в Южной Африке.

Рекордная засуха

Засуха, которая в некоторых странах стала самой сильной за последние 40 лет, усугубилась изменением климата, заявила помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций Рина Гелани.

"В этом регионе засухи случаются раз в десятилетие или чаще, и из-за климатической ситуации засух становится все больше, а некоторые ученые говорят, что засухи будут происходить чаще", - сказал Гелани, который также является координатором по климатическому кризису в рамках реагирования на явления Эль-Ниньо/Ла-Нинья в ООН.

В мае Сообщество развития Юга Африки, состоящее из 16 стран, обратилось с призывом о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5,5 млрд долларов.

Эффект Эль-Ниньо

Эль-Ниньо - это климатическое явление, которое происходит в Тихом океане. Оно характеризуется аномально теплыми температурами поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, обычно весной или летом. Это явление оказывает значительное влияние на погоду и климат в разных регионах мира.

Во время Эль-Ниньо обычно наблюдается повышение температуры воздуха во многих регионах, а также изменения в ветровом режиме.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальная средняя приземная температура в 2023 году была примерно на 1,45 градусов выше среднего значения за 1850-1900 годы. 2023 год стал самым теплым за все 174 года наблюдений. Был побит рекорд предыдущих самых теплых лет: 2016 года, с температурой на 1,29 выше среднего значения 1850-1900 годов, и 2020 года, с превышением на 1,27 градусов.

По данным ВМО, переход от условий Ла-Нинья к Эль-Ниньо в середине 2023 года способствовал быстрому росту температуры с 2022 по 2023 год.