Поступове підвищення прайс-кепів наблизить Україну до європейської моделі ринку, - експертка

Скасування або поступове підвищення прайс-кепів є необхідною умовою для формування конкурентного ринку електроенергії та інтеграції України до європейського енергетичного простору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Ольги Савченко, партнерки ЮК Altelaw & Sempra та голови правового комітету Української вітроенергетичної асоціації.

"Законодавчо, звісно, існують ці підстави в рамках нашої євроінтеграції - необхідності мати ліберальний, прозорий ринок. І, власне, безпосередньо у нас в законодавстві було передбачено, що прайс-кепи існуватимуть пів року-рік з дати відкриття ринку, але, тим не менше, ця історія тягнеться", - нагадала Савченко.

За її словами, хоча прайс-кепи частково підвищено у вечірній період доби, цього недостатньо для відображення реальної ринкової ситуації.

"Я вважаю, що якщо би їх апріорі відмінили, це і би законодавчо відповідало і локальному законодавству, і європейському, і в той же час якраз би максимально показало реальну ціну на електричну енергію в певну годину", - зазначила експертка.

Вона наголосила, що вільне ціноутворення дало б поштовх до розвитку технологій зберігання енергії та нової генерації.

"Якби оці цінові коливання вільного ринку були присутні, це би стимулювало встановлювати установки зберігання електричної енергії, будувати генерацію там, де вона потрібна, будувати потрібну генерацію для того, аби відповідати цим ціновим коливанням", - підкреслила Савченко.

За її словами, оптимальним шляхом є поступова лібералізація - "кожних півроку рухатися до підвищення прайс-кепів, зниження дозволу, наприклад, на від'ємні ціни і зрештою таки скасувати їх".