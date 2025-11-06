Постепенное повышение прайс-кепов приблизит Украину к европейской модели рынка, - эксперт

Отмена или постепенное повышение прайс-кепов является необходимым условием для формирования конкурентного рынка электроэнергии и интеграции Украины в европейское энергетическое пространство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Ольги Савченко, партнера ЮК Altelaw & Sempra и главы правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Законодательно, конечно, существуют эти основания в рамках нашей евроинтеграции - необходимости иметь либеральный, прозрачный рынок. И, собственно, непосредственно у нас в законодательстве было предусмотрено, что прайс-кепы будут существовать полгода-год с даты открытия рынка, но, тем не менее, эта история тянется", - напомнила она.

По ее словам, хотя прайс-кепы частично повышены в вечерний период суток, этого недостаточно для отражения реальной рыночной ситуации.

"Я считаю, что если бы их априори отменили, это и законодательно бы соответствовало и локальному законодательству, и европейскому, и в то же время как раз бы максимально показало реальную цену на электрическую энергию в определенный час", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что свободное ценообразование дало бы толчок развитию технологий хранения энергии и нового поколения.

"Если бы эти ценовые колебания свободного рынка присутствовали, это стимулировало бы устанавливать установки хранения электрической энергии, строить генерацию там, где она нужна, строить нужную генерацию для того, чтобы соответствовать этим ценовым колебаниям", - подчеркнула Савченко.

По ее словам, оптимальным путем является постепенная либерализация - "каждые полгода двигаться к повышению прайс-кепов, снижению разрешения, например, на отрицательные цены и в конце концов отменить их".