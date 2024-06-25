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Постепенная девальвация гривны продолжится: аналитик назвал причины

Украина, Вторник 25 июня 2024 15:51
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Постепенная девальвация гривны продолжится: аналитик назвал причины Фото: Курс доллара продолжит расти в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк приступил к постепенной девальвации гривны, которая не создает проблем для населения и бизнеса. Этот процесс будет продолжаться из-за существования дисбалансов.

Об этом сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию Центра экономической стратегии.

"В части валютной политики я считаю одним из самых больших достижений Национального банка то, что он решился на такую умеренную контролируемую девальвацию гривны", - сказал он.

Как отметил аналитик, конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось такое понимание, что эти движения вряд ли будут резкими.

"Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени. Текущие темпы девальвации не создают каких-либо существенных неудобств для граждан и для бизнеса. И мне кажется, что в этой части мы двигаемся в правильном направлении", - сказал Ваврищук.

В то же время он напомнил об огромных дисбалансах внешних счетов, которые нужно постепенно закрывать.

"Поэтому я думаю, мы все соглашаемся, что постепенная девальвация гривны будет продолжаться", – добавил аналитик.

Напомним, в 2024 году НБУ постепенно повышает курс доллара. С начала года курс вырос на 6,6%, а май – на 2,1% до 40,50 грн/доллар. В июне девальвация замедлилась. По состоянию на 26 июня курс составляет 40,65 грн/доллар.

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