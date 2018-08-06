Рекомендовані до зарахування на бюджет повинні подати документи до вузів сьогодні до 18.00

У разі, якщо вступник не виконає вимоги, його рекомендація втрачається

В Україні сьогодні, 6 серпня, о 18:00 завершується термін, коли вступники на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування), які отримали рекомендації на бюджет, мають подати необхідні документи до приймальних комісій вишів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки України (МОН).

Як повідомляється, зарахування за державним або регіональним замовленням проводиться до 12:00 7 серпня.

Як заначається, якщо вступник не виконає вимоги, то його рекомендація втрачається, а статус електронної заяви змінюється на "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".

"Такі вступники втрачають право в 2018 році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всі вступники, що не отримали рекомендацію на бюджет, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт за всіма своїми заявами.

"Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня, однак конкретні терміни визначає кожен заклад самостійно", - додали в прес-службі відомства.

Окрім того, після 7 серпня також відбуватиметься переведення на вакантні місця бюджету. Зарахування має завершитися до 18 серпня.

"Право на переведення за всіма спеціальностями є у вступників, які мають спеціальні умови на участь у конкурсі", - повідомляють у МОН.

Зазначається, що для переведення вступники попередньо мають бути зараховані на навчання на контракт.

Нагадаємо, 1 серпня МОН опублікувало список вступників, які отримали рекомендацію на бюджетні місця у вищих навчальних закладах. Повідомлення про зарахування на бюджет було розміщено в електронних кабінетах.

Окрім того, повідомлялося, що МОН опублікувало список прохідних балів на спеціальності 2018 року. Так, у ТОП-спеціальності з найбільшим прохідним балом потрапили "Стоматологія", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Журналістика", "Політологія", "Менеджмент соціокультурної діяльності", "Історія та археологія".