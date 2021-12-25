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Построждественская АПЛ и НБА: за чем из спорта следить на выходных

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Суббота 25 декабря 2021 07:30
Построждественская АПЛ и НБА: за чем из спорта следить на выходных Фото: АПЛ - единственный топ-чемпионат который не ушел на новогодний перерыв (на фото игроки Арсенала Эмиль Смит-Роу и Букайо Сака) (twitter.com/premierleague)
Автор: Игорь Литвиненко

Большинство спортивных соревнований ушли на рождественский перерыв. В связи с этим на выходных украинские зрители смогут следить лишь за традиционными построждественскими матчами английской Премьер-лиги, футбольного чемпионата Турции и Национальной баскетбольной ассоциации.

Подробнее о расписании спортивных событий выходных - в материале РБК-Украина.

25 декабря

15:00. Футбол, чемпионат Турции. Галатасарай - Антальяспор (Футбол 2)

18:00. Футбол, чемпионат Турции. Трабзонспор - Истанбул (Футбол 1)

26 декабря

00:00. Баскетбол, НБА. Финикс - Голден Стэйт (Setanta)

17:00. Футбол, АПЛ. Ман Сити - Лестер (Setanta+)

18:00. Футбол, чемпионат Турции. Фенербахче - Малатьяспор (Футбол 1)

19:30. Футбол, АПЛ. Астан Вилла - Челси (Setanta+)

22:00. Футбол, АПЛ. Брайтон - Брентфорд (Setanta)

22:30. Баскетбол, НБА. Майами - Орландо (Setanta+)

27 декабря

22:00. Футбол, АПЛ. Ньюкасл - Ман Юнайтед (Setanta)

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