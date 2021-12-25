Постріздвяна АПЛ і НБА: за чим зі спорту стежити на вихідних
Більшість спортивних змагань пішли на різдвяну перерву. У зв'язку з цим на вихідних українські глядачі зможуть стежити лише за традиційними пострріздвяними матчами англійської Прем'єр-Ліги, футбольного чемпіонату Туреччини та Національної баскетбольної асоціації.
Детальніше про розклад спортивних подій вихідних - у матеріалі РБК-Україна.
25 грудня
15:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Галатасарай - Антальяспор (Футбол 2)
18:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Трабзонспор - Істанбул (Футбол 1)
26 грудня
00:00. Баскетбол, НБА. Фінікс - Голден Стейт (Setanta)
17:00. Футбол, АПЛ. Ман Сіті-Лестер (Setanta+)
18:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Фенербахче - Малатьяспор (Футбол 1)
19:30. Футбол, АПЛ. Астан Вілла - Челсі (Setanta+)
22:00. Футбол, АПЛ. Брайтон - Брентфорд (Setanta)
22:30. Баскетбол, НБА. Майамі - Орландо (Setanta+)
27 Грудня
22:00. Футбол, АПЛ. Ньюкасл - Ман Юнайтед (Setanta)