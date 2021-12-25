ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Постріздвяна АПЛ і НБА: за чим зі спорту стежити на вихідних

Новость на русском →
Субота 25 грудня 2021 07:30
Постріздвяна АПЛ і НБА: за чим зі спорту стежити на вихідних Фото: АПЛ-єдиний топ-чемпіонат який не пішов на новорічну перерву (на фото гравці Арсеналу Еміль Сміт-Роу і Букайо Сака) (twitter.com/premierleague)
Автор: Ігор Литвиненко

Більшість спортивних змагань пішли на різдвяну перерву. У зв'язку з цим на вихідних українські глядачі зможуть стежити лише за традиційними пострріздвяними матчами англійської Прем'єр-Ліги, футбольного чемпіонату Туреччини та Національної баскетбольної асоціації.

Детальніше про розклад спортивних подій вихідних - у матеріалі РБК-Україна.

25 грудня

15:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Галатасарай - Антальяспор (Футбол 2)

18:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Трабзонспор - Істанбул (Футбол 1)

26 грудня

00:00. Баскетбол, НБА. Фінікс - Голден Стейт (Setanta)

17:00. Футбол, АПЛ. Ман Сіті-Лестер (Setanta+)

18:00. Футбол, чемпіонат Туреччини. Фенербахче - Малатьяспор (Футбол 1)

19:30. Футбол, АПЛ. Астан Вілла - Челсі (Setanta+)

22:00. Футбол, АПЛ. Брайтон - Брентфорд (Setanta)

22:30. Баскетбол, НБА. Майамі - Орландо (Setanta+)

27 Грудня

22:00. Футбол, АПЛ. Ньюкасл - Ман Юнайтед (Setanta)

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Футбол Чемпіонат Англії
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід