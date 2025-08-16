Постріл на 4 км: снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом

Як пише видання, на таку відстань боєць поцілив із гвинтівки "Алігатор" калібру 14,5 мм. Пострілом вдалось ліквідувати двох окупантів на Покровському напрямку.

Цікаво і те, що попередній рекорд також належав українцям:нещодавно боєць підрозділу СБУ ліквідував окупанта на дальності 3800 метрів з української гвинтівки "Володар обрію".

Що відомо про "Алігатор"

Гвинтівка "Алігатор" - українського виробництва. Її виробляє харківське підприємство "ХАДО-Холдинг". Це гвинтівка магазинного типу, яка при калібрі 14,5 мм має довжину ствола 1200 мм, забезпечуючи початкову швидкість кулі у 980-1000 м/с.

Вага гвинтівки складає 25 кг, що є нормальним за такого калібру.

"При меншій вазі гвинтівки віддача була б значно відчутніша, навіть враховуючи дульне гальмо та амортизаційну пружину у прикладі", - наголосили в Defense Express.

При цьому у 2021 році виробник заявляв, що дальність пострілу з "Алігатора" становить 2 кілометри. А сама зброя позиціонувалася як засіб ураження неживих об'єктів.

"Саме тому такі гвинтівки й називали "антиматеріальними". Але життя показало не лише абсолютно інші вимоги, а й реальні можливості української зброї, яка у рази перевищила оцінки своїх творців", - пишуть аналітики.

Фахівці пояснюють, що 4 км - далеко не межа для цієї гвинтівки. Насправді куля, випущена з неї, здатна долати до 7 км. Проте основним стримувальним фактором є точність: уже на відстані 1,5 км відхилення від цілі може сягати кола діаметром близько одного метра. Тож на дистанції у 4 км, ймовірно, знадобилася серія пострілів, щоб досягти влучного результату.