Постраждав не тільки поліцейський. У ТЦК розповіли деталі конфлікту у Дніпрі

У Дніпрі 7 січня стався інцидент, у ході якого цивільний чоловік під час перевірки документів поранив ножем поліцейського. У Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зазначають, що також постраждав військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Дніпропетровський ТЦК та СП.
У ТЦК зазначають, що група оповіщення, до якої входили військовослужбовці ЗСУ та співробітники Нацполіції, перевіряла військово-облікові документи у 45-річного громадянина. У відповідь чоловік відреагував агресивно. Він розірвав службове посвідчення військовослужбовця, кричав, що не збирається виконувати свій обов’язок, а потім напав з ножем, поранивши військового та поліцейського.
"Кілька жінок літнього віку, які не бачили нападу зловмисника на військовослужбовця та поліцейського, але були свідками його затримання, вдалися до агресивного "рятування". Одна з жінок, намагаючись підняти на ноги цього чоловіка, впала разом з ним на вкритій льодом решітці дощового колектора. Як результат "допомоги" – "врятований" чоловік отримав травму обличчя, яку видно на оприлюднених відео", – зазначають у ТЦК.
Наразі правоохоронні органи встановили особу правопорушника та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Пораненому військовослужбовцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.
У Дніпропетровському ОТЦК акцентують увагу на тому, що ситуація, яка набрала резонансу в соціальних мережах, у більшості випадків висвітлюється з маніпуляціями або спотворенням фактів.
Зазначають, що військовослужбовці, які проводять оповіщення військовозобов’язаних, виконують свої обов’язки у воєнний час відповідно до чинного законодавства України.
У ТЦК закликають громадян не піддаватися інформаційним маніпуляціям і перевіряти достовірність матеріалів, які поширюються в мережі. У разі виникнення конфліктних ситуацій або правопорушень необхідно звертатися до правоохоронців чи на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗСУ за номером 0 800 301 937.
РБК-Україна раніше розповідало, що правоохоронці зараз розслідують цей інцидент. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за погрози або насильницькі дії стосовно співробітників правоохоронних органів.
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