Пострадал не только полицейский. В ТЦК рассказали детали конфликта в Днепре

В чем суть конфликта

В ТЦК отмечают, что группа оповещения, в которую входили военнослужащие ВСУ и сотрудники Нацполиции, проверяла военно-учетные документы у 45-летнего гражданина. В ответ мужчина отреагировал агрессивно. Он разорвал служебное удостоверение военнослужащего, кричал, что не собирается выполнять свой долг, а затем напал с ножом, ранив военного и полицейского.

"Несколько женщин пожилого возраста, которые не видели нападения злоумышленника на военнослужащего и полицейского, но были свидетелями его задержания, прибегли к агрессивному "спасению". Одна из женщин, пытаясь поднять на ноги этого человека, упала вместе с ним на покрытой льдом решетке дождевого коллектора. Как результат "помощи" - "спасенный" мужчина получил травму лица, которую видно на обнародованных видео", - отмечают в ТЦК.

Сейчас правоохранительные органы установили личность правонарушителя и решают вопрос об открытии уголовного производства. Раненому военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ситуация освещается с манипуляциями

В Днепропетровском ОТЦК акцентируют внимание на том, что ситуация, которая набрала резонанс в социальных сетях, в большинстве случаев освещается с манипуляциями или искажением фактов.

Отмечают, что военнослужащие, которые проводят оповещение военнообязанных, выполняют свои обязанности в военное время в соответствии с действующим законодательством Украины.

В ТЦК призывают граждан не поддаваться информационным манипуляциям и проверять достоверность материалов, которые распространяются в сети. В случае возникновения конфликтных ситуаций или правонарушений необходимо обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию Командования Сухопутных войск ВСУ по телефону 0 800 301 937.