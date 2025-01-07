У Дніпрі сутичка з ТЦК закінчилась ножовим пораненням правоохоронця: подробиці
Сьогодні вранці, 7 січня, на одному з вокзалів міста Дніпро стався інцидент, у якому 45-річний чоловік поранив ножем поліцейського під час перевірки документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Конфлікт між правопорушником і представниками Територіального центру комплектування (ТЦК) виник через відмову чоловіка надати військово-облікові документи для перевірки.
Під час конфлікту чоловік дістав ніж з кишені і завдав удару поліцейському. Пораненого правоохоронця госпіталізували, і йому була надана необхідна медична допомога. Знаряддя злочину було вилучено.
Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за погрози або насильство щодо працівників правоохоронних органів.
Правоохоронці продовжують розслідування.
Нагадаємо, що у Полтаві 2 січня стався інцидент між місцевим жителем і працівниками Територіального центру комплектування. Унаслідок інциденту обидві сторони - 33-річний місцевий житель і 42-річний військовослужбовець - повідомили про тілесні ушкодження.