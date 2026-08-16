Постраждав ринок та кілька будівель: ДСНС показала фото ліквідації атаки на Київ

Рятувальна служба оприлюднила фото з місць влучань - на кадрах видно роботу пожежників і рятувальників на території ринку в Оболонському районі, де сталася масштабна пожежа.

Саме там зафіксували двох постраждалих.

За іншою адресою в Оболонському районі вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі без займання, а ще за однією - уламки влучили в нежитлову будівлю.

Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

У Голосіївському районі також сталася пожежа на території нежитлової забудови - це загоряння рятувальники вже локалізували. Інформація про постраждалих продовжує уточнюватися, служби на місцях завершують ліквідацію наслідків атаки.