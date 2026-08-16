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Пострадал рынок и несколько зданий: ГСЧС показала фото ликвидации атаки на Киев

07:02 16.08.2026 Вс
2 мин
Больше всего досталось одному из рынков в Оболонском районе
aimg Екатерина Коваль
Фото: ликвидация последствий атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

ГСЧС обнародовала фото ликвидации последствий ночной атаки России на Киев. Пострадали два человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасательная служба обнародовала фото с мест попаданий - на кадрах видна работа пожарных и спасателей на территории рынка в Оболонском районе, где произошел масштабный пожар.

Там зафиксировали двух пострадавших.

По другому адресу в Оболонском районе взрывная волна повлекла за собой незначительное разрушение здания без возгорания, а еще по одному - обломки попали в нежилое здание.

Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

В Голосеевском районе также произошел пожар на территории нежилой застройки - это возгорание спасатели уже локализовали. Информация о пострадавших продолжает уточняться, службы на местах завершают ликвидацию последствий атаки.

Эта атака стала частью масштабного ночного удара сразу по нескольким регионам Украины - в то же время появлялись сообщения о взрывах в Полтаве и Днепре, а Кривой Рог оказался под комбинированной атакой баллистическими ракетами и беспилотниками.

О подобной тактике врага РБК-Украина писало и раньше. Еще 12 августа стало известно, что Кремль изменил подход к воздушным атакам, начав более активно применять баллистические ракеты и реактивные дроны.

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