Пострадал рынок и несколько зданий: ГСЧС показала фото ликвидации атаки на Киев

Спасательная служба обнародовала фото с мест попаданий - на кадрах видна работа пожарных и спасателей на территории рынка в Оболонском районе, где произошел масштабный пожар.

Там зафиксировали двух пострадавших.

По другому адресу в Оболонском районе взрывная волна повлекла за собой незначительное разрушение здания без возгорания, а еще по одному - обломки попали в нежилое здание.

Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

В Голосеевском районе также произошел пожар на территории нежилой застройки - это возгорание спасатели уже локализовали. Информация о пострадавших продолжает уточняться, службы на местах завершают ликвидацию последствий атаки.