Пострадал рынок и несколько зданий: ГСЧС показала фото ликвидации атаки на Киев

ГСЧС обнародовала фото ликвидации последствий ночной атаки России на Киев. Пострадали два человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Спасательная служба обнародовала фото с мест попаданий - на кадрах видна работа пожарных и спасателей на территории рынка в Оболонском районе, где произошел масштабный пожар.
Там зафиксировали двух пострадавших.
По другому адресу в Оболонском районе взрывная волна повлекла за собой незначительное разрушение здания без возгорания, а еще по одному - обломки попали в нежилое здание.
Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)
В Голосеевском районе также произошел пожар на территории нежилой застройки - это возгорание спасатели уже локализовали. Информация о пострадавших продолжает уточняться, службы на местах завершают ликвидацию последствий атаки.
Эта атака стала частью масштабного ночного удара сразу по нескольким регионам Украины - в то же время появлялись сообщения о взрывах в Полтаве и Днепре, а Кривой Рог оказался под комбинированной атакой баллистическими ракетами и беспилотниками.
О подобной тактике врага РБК-Украина писало и раньше. Еще 12 августа стало известно, что Кремль изменил подход к воздушным атакам, начав более активно применять баллистические ракеты и реактивные дроны.