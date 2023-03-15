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Постраждав інтернат та житловий будинок. Терехов розповів подробиці обстрілу Харкова

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами Харкова постраждав інтернат та житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Обстріл був по одному з районів Харкова. Постраждав інтернат, окрім цього постраждав житловий будинок. Зараз його обстежують та прибирають те, що здійснив обстріл нашого ворога", - сказав він.

Терехов зазначив, що в інтернаті не було підопічних, але працювали співробітники. На щастя, ніхто не постраждав.

Мер Харкова також додав, що в інтернаті зазвичай були люди "з певними життєвими складнощами".

Окрім того, керівник ОВ Андрій Єрмак зазначив, що у Харкові було попадання в землю поряд зі школою, будівлю частково пошкоджено, вибиті вікна.

Нагадаємо, сьогодні у Харкова лунали вибухи під час тривоги. Терехов повідомив, що в районі місця "прильоту" немає жодного військового чи інфраструктурного об'єкта.

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Ігор ТереховхарковВійна Росії проти Україниобстрел Харькова